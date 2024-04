El hijo de Silvio Soldán y Silvia Süller presentó a su nueva novia: de qué trabajan juntos

En una entrevista el hijo de Silvio Soldán compartió detalles sobre su incursión en el sector de servicios, destacando los desafíos y la satisfacción que le ha brindado esta experiencia. El hostel no solo fue el comienzo, sino también la puerta de entrada a nuevas ideas de negocios.

Pero el emprendimiento no es solo una historia de éxito empresarial, sino también una historia de amor y asociación. Denise, su pareja, también se unió a la aventura empresarial junto a Soldán. Juntos abrieron Deniks Bakery en el Bajo Belgrano, una cafetería con producción propia que ha crecido desde el inicio de la pandemia. Esta asociación no solo fortaleció su relación personal sino que también generó empleo para 130 personas en momentos difíciles.

A pesar de su creciente éxito tanto en el ámbito empresarial como personal, Soldán mantiene una actitud humilde y reflexiva sobre su futuro. Aunque aún no han contraído matrimonio, la pareja ha comenzado una nueva etapa como socios comerciales, lo que les ha llevado a adaptarse y aprender sobre la dinámica única que implica combinar vida laboral y personal. "Estoy analizándolo", bromeó Soldán sobre el posible matrimonio, mientras reflexionaba sobre los desafíos y las alegrías de su relación y empresa conjunta.

Soldán 1.jpg Christian Soldán y su novia, Denise

El hijo de Silvio Soldán y Silvia Süller habló sobre su posible casamiento con Denise, su novia

“Todavía no nos casamos, aunque a ella le encantaría. Todavía somos jóvenes (sonríe). Somos socios hace menos de un año cuando pusimos este centro de producción. Así que estamos aprendiendo a transitar una nueva etapa que es la de ser socios además de pareja, que no es lo mismo”, contó en la misma entrevista. “Vivimos juntos hace tiempo, ya va a llegar la hora”, aseguró Soldán ante la repregunta de porqué no se habían casado aún si ella tenía ganas.