Se filtró el motivo por el que Lionel Messi se peleó a muerte con Mauro Icardi

El capitán argentino jamás tuvo buena onda con el ex de Wanda Nara y se supo la razón por la que mantuvo distancia.

Si bien fueron compañeros en la Selección Argentina y el PSG, Mauro Icardi y Lionel Messi nunca lograron forjar una buena relación. Ahora, se dio a conocer el motivo por el que el 10 nunca se interesó en acercarse al ex de Wanda Nara.

Ante esto, el claro ejemplo vincula a Lionel Messi , quien tomó postura en la disputa de los ex mejores amigos: “Cuando estaban en Francia viviendo compartían con Messi por ejemplo los cumpleaños de los hijos, y Leo obviamente tiene muy buena relación con Maxi porque él jugaba en el Barcelona cuando arrancó y ellos como que los apadrinan”.

“En uno de esos cumpleaños, Messi, en vez de estar sentado al lado de Mauro, estaba sentado con Maxi tomando mate, y eso a Icardi lo puso loco, al nivel de decirle ‘por qué lo invitaste al cumpleaños’”, lanzó la periodista haciendo alusión al fastidio que le generaba ves este buen vínculo.

Lionel Messi-Mauro Icardi-home-.jpg

Fue así como, un tanto perceptivo, Lionel Messi nunca se interesó por forjar un buen vínculo con Mauro Icardi, a tal punto que en la Selección compartieron pocos partidos y PSG el ex de Wanda se fue a poco de la llegada del 10. Además, el alto perfil y el de siempre ser noticia por la polémica es lo que lo alejó de ese entorno.

La relación de Lionel Messi y Maxi López

Además, Lionel Messi tomó postura tras la pelea de Maxi López y Mauro Icardi, ya que con el rubio compartió mucho tiempo en Barcelona. "Armábamos los asados en casa, jugábamos a la Play. Cuando Messi dio los primeros pasos llamaba al papá, le pedía permiso. Teníamos un vestuario fantástico. Ronaldinho nos metió bajo su ala, nos ayudó un montón", contó el ex River.

Lionel Messi-Mauro Icardi-4.jpg

Además, contó anécdotas de esos años juntos: "Cuando sonaba el teléfono y era Ronaldinho... No se le podía decir que no. Había que seguirlo. Era el capitán encubierto, el que manejaba todos los hilos dentro del vestuario. Leo era chiquito y había que cuidarlo, tenía 16 años. A los llamados antes de las 10 de la noche lo podíamos llevar, después, no".

Por último, Maxi López elogió a Lionel Messi y expuso que lo conoce muy bien: “Leo siempre fue fiel a sus raíces, a su forma de pensar, y auténtico. La diferencia es que siempre tuvo a su familia”.