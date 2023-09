Se filtró la última entrevista que hizo Silvina Luna antes de morir

Embed Esta es literalmente la última entrevista de Silvina Luna.



10 días antes de su internación grabó este podcast para FZUContenidos y nunca salió al aire. Se estaba empezando a editar cuando comenzó el principio del fin . La última frase me destruye. pic.twitter.com/FrBfzFVX9R — Agus Rey (@agus_rey) September 3, 2023

"Me pasó de que me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí, un camino de ida, me di cuenta de que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que me nutren", compartió Silvina Luna en la entrevista.