Se filtró un audio de La Tota Santillán antes de su muerte

La joven reprodujo el escalofriante mensaje antes de quebrarse en medio de una entrevista con Matías Vázquez. La Tota dice en el audio “Papá te ama, ¿sabés? Te amo con toda el alma hija, saludos a mi nieta”.

“Martina, Santino, los quiero, los amo. Cuídate hija. Después hacemos una videollamada si querés”, cierra el mensaje Santillán al despedirse de sus nietos. Daniela reconoció llorando que iba a extrañar “la mirada que tenía conmigo, nadie me va a mirar así. Me miraba con mucho amor, siempre orgulloso”.

“Todos los días me despertaba a la mañana con un ‘te amo, hola mi amor’. Tener que escucharlo solamente en un mensaje y si me llegan a robar el celular me muero. Es eso. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”, contó.

Además, también admitió que “el vínculo que teníamos era porque yo lo cuidaba. Veía cosas que no me gustaban y se las comentaba. Y él sabía y no decía nada, o sea, él prefería y elegía a esa persona”. A la par, Daniela sentenció sobre su relación: “Ahí estaban nuestros enojos como padre e hijos”.

Los detalles de la autopsia de la Tota Santillán

LA MUERTE DE LA TOTA: LA AUTOPSIA REVELÓ SÍNDROME ASFICTICO Y 90 POR CIENTO DE CUERPO QUEMADO

- El ínforme preliminar de autopsia reveló además que la Tota Santillán no tenía signos de defensa.

La causa la investjga el fiscal Patricio Ventricelli.

Uno de los periodistas que habló del tema, fue el especialista en policiales Mauro Szeta, quien mediante su cuenta de X (ex Twitter), contó: "La muerte de la Tota: la autopsia reveló síndrome asfíctico y 90% del cuerpo quemado".

Vale destacar que el síndrome asfíctico se produce cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno ya ser por una obstrucción de las vías respiratorias o bien por una compresión en la zona del tórax o cuello o cualquier evento que impida el ingreso de aire a los pulmones.

“El ínforme preliminar de autopsia reveló además que la Tota Santillán no tenía signos de defensa. La causa la investjga el fiscal Patricio Ventricelli”, completó su informe el comunicador acerca de los primeros resultados que se conocieron sobre el deceso del productor.