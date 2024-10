Se filtró un nuevo audio del entorno de Jorge Lanata que dejó mal parada a Elba Marcovecchio

En el programa A la Tarde, que se emite por América, difundieron una serie de audios en los que Mendoza expone su postura y aclara detalles sobre su rol en la administración de las finanzas del conductor de Lanata sin filtro. En los mensajes, Mendoza revela que, desde junio, ha estado advirtiendo a Marcovecchio sobre los gastos con la tarjeta Centurion de Lanata: "La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó", relató Mendoza.

Lanata 1.jpg

Qué dijo la apoderada de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio

Mendoza, quien se ha alineado en esta disputa con Bárbara y Lola, las hijas del periodista, cuestiona que Elba haya revelado públicamente información sensible sobre los gastos de Lanata. “Me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que ande ventilando eso”, sostuvo Mendoza en otro fragmento del audio, en el que deja ver su malestar por la exposición de detalles privados. “Es bastante desagradable escuchar que diga cuánto cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos”, agregó la apoderada, en referencia a los comentarios de Marcovecchio sobre los gastos de la familia.