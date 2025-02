¿Se olvidó de Nati Jota? Gastón Edul estaría saliendo con una ex Gran Hermano

El periodista deportivo que fue vinculado amorosamente con varias mujeres del mundo del espectáculo estaría saliendo con una ex GH.

Según reveló el periodista Pepe Ochoa, Gastón estaría saliendo con Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano: "Tuvieron su momento, pero terminó sucediendo que no conectaban y a mí lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón, quien le hizo un vacío”, relató.