Se separó Cristian Castro y su novia argentina lanzó un fuerte descargo

La pareja, que había confirmado su noviazgo hace menos de un mes a través de las redes sociales, compartió imágenes de sus románticas vacaciones en Londres, mostrándose felices y enamorados. Sin embargo, el amor duró poco y la relación llegó a su fin. Ingrid aclaró que no hubo infidelidades y que la separación fue en buenos términos. "No pasó absolutamente nada. Cristian es un hombre muy valioso y lo amo", explicó.

Cristian Castro 1.jpg Cristian Castro y Ingrid Wagner

Qué dijo Ingrid Wagner sobre su separación con Cristian Castro

“Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona solo que no puedo seguir el ritmo suyo. Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón”,

Wagner sostuvo que la diferencia en sus estilos de vida y la imposibilidad de seguir el ritmo de los constantes viajes de Castro fueron los motivos de la ruptura. "Nos separamos, no puedo seguir su ritmo y viajes, es muy difícil vivir con alguien así", aseguró. Por estos días, ambos han eliminado las fotos juntos que habían compartido en Instagram, evidenciando el final de su romance.

Ingrid también destacó la valía de Cristian como persona y dejó claro que la separación no ha afectado su aprecio por él. "Nos queremos mucho. Siempre podrá contar conmigo. Duró poquito, pero fue increíble", afirmó la artista plástica tucumana, mostrando una actitud de madurez y respeto hacia su ex pareja.

Cristian Castro 2.jpg Cristian Castro y Ingrid Wagner

Que había pasado con su ex, Mariela Sánchez

Mariela Sánchez, reciente ex de Cristian Castro, y su entorno ya habían previsto que esta relación no duraría. “Va a seguir haciendo lo mismo con las mujeres. Este no es el final de él”, aseguraron semanas antes en el entorno de la mediática.

“Él tuvo una crisis emocional que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como ‘Recuerdos’ y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México”, contó ella sobre la separación.