Se supieron los detalles del casamiento de Duki y Emilia Mernes: "Se mandó a hacer el traje a Madrid"

Los detalles del casamiento de Emilia Mernes y Duki

Fernanda Iglesias, con información fresca, aportó más detalles: "La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente". La panelista añadió un dato crucial: "Él estuvo midiéndose el traje en Armani". Este detalle fue la confirmación de que los preparativos están en marcha. La primicia se completó cuando Iglesias reveló los nombres: "Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid, porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje".