Se supo cómo era el vínculo entre Carlos Menem y Javier Milei antes de que fuera presidente

Se reveló cuál era el vínculo que tenían el ex presidente con el líder de la LLA y el presagio que lanzó apenas lo conoció.

Hasta el momento el vínculo parecía que sólo estaba dado desde el costado de la admiración. Sin embargo, Zulemita Menem fue la encargada de revelar que ambos tuvieron un encuentro hace tiempo, en el cual el ex presidente, incluso, llegó a presagiar qué es lo que sucedería con el líder de LLA.

Cómo se conocieron Javier Milei y Carlos Menem

Es que hace algunos meses Zulemita se mostró alegre por la llegada de su primo Martín a encabezar la cámara de diputados. Es por eso que en medio de sus felicitaciones recordó cómo fue que se dio el primer encuentro entre Javier Milei y Carlos Menem.

“El viejo me decía ‘El león no se preocupa por la opinión de las ovejas’. Sos el claro ejemplo, te quiero, siempre orgullosos de vos, a seguir poniendo el apellido Menem en lo alto”, comenzó expresando Zulemita, por lo que no tardó en relacionar su llegada a este nuevo puesto con el actual presidente.

Carlos Menem-Javier Milei-2.jpg

Es que aprovechó para recordar cómo fue que se comenzó a gestar el primer encuentro entre el ex presidente que falleció en 2021 y el actual. “Recuerdo que un día me llamaste para que el viejo reciba a Javier”.

Fue así como confesó qué pensó Carlos Menem tras verse con Javier Milei: “Al rato papá me cuenta: ‘Martín vino con el amigo, interesante escucharlo, con condiciones para la política, le dije que se largue nomás, que puede ser Presidente. El chango es más menemista que ustedes’.Moraleja: El chango hoy es presidente”.