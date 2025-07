Se supo cómo está Pampita tras su inesperada separación de Martín Pepa

El final del romance entre Pampita y Martín Pepa no solo marcó el cierre de una relación a distancia que duró ocho meses, sino que también reavivó antiguos conflictos del pasado. Mientras la modelo transita este momento con madurez y una sonrisa en redes sociales, sus amigas más cercanas y el entorno del espectáculo no tardaron en salir a hablar.

Puli Demaría, una de las íntimas de Pampita, habló con Juan Etchegoyen y dio detalles sobre el presente de la modelo: “Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien”. En la misma línea, destacó que este momento no la desestabiliza porque ya atravesó duelos mucho más difíciles en su vida. “Ella ha vivido dolores mucho más profundos y serios y dolorosos en serio”, afirmó.

Pampita 1 Pampita y Puli Demaría

Cómo está Pampita tras su separación con Martín Pepa

Desde su entorno aseguran que el fin del vínculo con Pepa no la sorprendió. “Yo creo que eso a ella le ha ido enseñando a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera y a medida que van pasando los tiempos lo va llevando mejor. A veces no duran las parejas y si no duran, duró lo que tuvo que ser y después ya no”, reflexionó la DJ. Lejos de dramatizar la ruptura, Puli explicó que Pampita está enfocada en sus hijos, su trabajo y sus amistades. “Ella tiene un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo. Ella está más resiliente y la vida proveerá, es mi opinión”.