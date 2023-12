Se supo cómo fue la charla privada entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio por Coti Romero

La guerra entre las dos ex Gran Hermano sigue más viva que nunca, y ahora Marcos Ginocchio quedó en medio de la polémica.

En la conversación, Julieta Poggio compartió que habló directamente con el primo sobre el tema: "Con Marcos hablamos de eso. Me dijo lo que ya contó, que no fue así". La actriz, firme en su posición, respalda la versión de Ginocchio y descarta la posibilidad de que el episodio haya ocurrido. Además, reveló que extendió una invitación a Coti para que asista a verla en la obra "Coqueluche", dirigida por José María Muscari.

Qué dijo Romina Uhrig sobre el supuesto beso entre Marcos Ginocchio y Coti Romero

Por otro lado, Romina Uhrig, participante de Bailando 2023 y ex Gran Hermano, también expresó sus dudas sobre la situación: "Sabemos cómo es El Primo (Marcos) y me cuesta creer que haya chapado con Coti". La bailarina, ante la mirada de Coti que estaba presente en el streaming del programa, puso en duda las palabras de Romero, subrayando la tranquilidad y personalidad de Marcos Ginocchio.

En tanto, Julieta Poggio se mostró indignada ante la revelación de Coti sobre un mensaje privado: "Ella contó que vos te comunicaste con ella para preguntarle lo del beso", le informaron desde el programa de Ángel de Brito. Poggio, molesta, respondió: "¿Eso dijo? Yo no voy a decir lo que nosotras hablamos porque no me gusta". La actriz enfatizó la importancia de mantener la privacidad en las conversaciones y evitó entrar en disputas públicas.

En conclusión, las versiones divergentes entre los protagonistas de este supuesto episodio amoroso continúan generando debate y especulaciones en los medios y redes sociales, dejando a la audiencia a la espera de nuevos capítulos en este intrigante culebrón mediático.