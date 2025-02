Se supo el contenido del escandaloso mensaje que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara antes de viajar a Europa

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. La mediática y el futbolista están enfrentados en una intensa batalla legal que involucra la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, y nuevos detalles han salido a la luz en las últimas horas. Según revelaciones del periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano (América), la empresaria acusa a su ex de haber abandonado económicamente a las niñas y de ejercer violencia psicológica sobre ellas.

El escándalo se desató tras la filtración de una conversación telefónica en la que Icardi le habría enviado un contundente mensaje a Wanda en medio de una discusión: "Si no estás conmigo, ni las nenas me importan". Esta frase, según la versión de Nara, refleja el desapego del delantero del Galatasaray hacia sus hijas y es parte de un historial de actitudes que, según su testimonio, incluyen maltratos y manipulaciones.

Wanda 1.jpg Wanda Nara

El durísimo mensaje que le mandó Icardi a Wanda Nara sobre sus hijas

Según el relato de Wanda, Icardi no solo dejó de responder los llamados de sus hijas, sino que también dejó de pagar el colegio y la obra social, lo que obligó a la empresaria a asumir todos los gastos por su cuenta. "Debe cinco meses. Yo pagué todo el año y sola. Él me dijo: 'Si no estás conmigo, ni las nenas me importan'. Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada", sostuvo Nara en uno de los mensajes filtrados.