Se supo la razón detrás de la separación de Alfa y Delfina Wagner

El ex participante de Gran Hermano y la influencer terminaron su relación después de siete meses de noviazgo.

Lo que comenzó como un amor que desafió las diferencias de edad y unió a un ex participante de Gran Hermano de 61 años con una influencer de 20, ha llegado a su fin de manera sorprendente. Según los informes, la razón detrás de esta ruptura fue un pedido inusual por parte de Delfina Wagner.

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, contó Fernando Piaggio. Sumó después Lio Pecoraro: “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”.