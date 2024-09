Se supo porque Micaela Breque se separó de su novio más famoso

Micaela Breque-Andrés Calamaro-1.jpg

"Fue un error de él poner tantas cosas de nuestra vida privada en Twitter. Abrió la puerta para que la gente vea un montón de cosas que no tenían por qué ser públicas. Íbamos a solucionarlo en privado", expuso haciendo alusión a que la falta de intimidad había sido clave para destruir lo que habían formado.

Teniendo en cuenta los tiempos que corrían, Micaela Breque había borrado a Andrés Calamaro en Facebook, lo cual fue un escándalo: "Lo borré para cuidarlo. No se dio cuenta de que generaba un montón de presión. De atolondrado no puede con sus palabras: la gente no tiene por qué leer o saber si me pedía perdón o nada. Que todo el mundo se entere de nuestros mensajes privados fue una locura".

Micaela Breque-Andrés Calamaro-2.jpg

Asimismo, reconoció que no había marcha atrás en su decisión, ya que el vínculo la estaba perjudicando: "Pensé: 'Si se viene el cambio, bueno, que me encuentre bailando'. Está en mi esencia. Yo había dejado de divertirme".

Para cerrar, Micaela Breque marcó qué fue lo que más pesó en la balanza al tomar la decisión: "No es fácil estar con Andrés. Es uno de los hombres más locos de la Argentina. Es básicamente un chico de quince. Me estresó con todos esos mensajes públicos a los que yo tenía que salir a dar cataratas de explicaciones... Y en esta relación las riendas las tuve yo. Andrés se comporta como un niño emocionalmente".