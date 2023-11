Se supo quienes son las nuevas vecinas famosas de Pampita tras su mudanza

Es por eso que Pampita tuvo que salir a dar explicaciones y reveló que la mudanza no se debió a problemas financieros, sino a una cuestión de comodidad. "Nos mudamos porque el departamento era muy grande. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Roberto, por la edad, ya no vienen tanto", aclaró, despejando dudas sobre sus ingresos.

Las vecinos famosas de Pampita es su nuevo hogar

La conductora también negó que la mudanza estuviera relacionada con la imposibilidad de pagar el alquiler: "No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes".

Pampita 2.jpg Pampita

Además, durante la charla, Pampita aprovechó para mencionar a sus nuevas vecinas famosas en Barrio Parque. "La pareja de Flavia, Luis Scalella, va en bicicleta a la casa. Lo veo siempre porque ahora somos vecinas", reveló, destacando su cercanía con Flavia Palmiero. Y añadió: "Me mudé a la vuelta de la casa de Flavia. Estoy al lado de Marcela, en Juez Tedín", compartiendo detalles sobre su nueva ubicación en el mismo barrio de Mirtha Legrand.