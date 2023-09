Se supo un dato clave sobre el supuesto romance entre Julieta Poggio y Fran Stoessel

La tarotista incluso sacó el arcano menor número 42 del tarot egipcio, conocido como "preeminencia", indicando que las perspectivas para Poggio en esta relación son positivas. “Lo veo bien. Vamos con todo para Juli”, aseguró. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el futuro de esta pareja. "Se están conociendo", concluyó Aquín.

En cuanto a otro rumor que circulaba sobre Julieta Poggio, relacionado con un supuesto romance con su colega Marcos Ginocchio, la tarotista fue categórica en sus declaraciones. Según ella, no hay indicios de un posible amorío entre Poggio y Ginocchio, y no cree que eso suceda en el futuro: "Ahí no va a pasar nada, no veo que pase algo".

Todos los rumores se intensificaron luego de que apareciera una foto de Fran Tinelli en el cumpleaños de su amigo. “Fran está en el cumple de un amigo, muy íntimo todo”, reveló Juariu, quien luego remarcó que en la foto se veían unas uñas que, según ella, podían ser de Julieta Poggio. “Las pruebas son contundentes. Ella sigue a todos los amigos de Fran, y él a las amigas de Juli”, cerró.

Julieta Poggio Fran Stoessel 2.jpg

A pesar de las especulaciones sobre estos posibles amores, Julieta Poggio y Fran Stoessel aún no han confirmado oficialmente su relación. La incertidumbre persiste en torno a la naturaleza de su vínculo.