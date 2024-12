Sebastián Almada reveló por qué se sintió traicionado por Álvaro Navia

“No hablo con Álvaro, estamos distanciados, es una realidad", lanzó Almada sin muchas intenciones de contar el verdadero motivo por el que se alejó de él. Es por eso que ante las preguntas eligió tirar la pelota para el otro lado: "No tengo que defenderme de nada, yo no hice nada malo".

En esta sintonía, el humorista siguió tratando de bajarle la espuma a su relación con Álvaro Navia: "A la edad que tengo, no me da pena nada. Las cosas importantes las he perdido, entonces hay que disfrutar la vida". Aunque no descartó un reencuentro: "En alguna vida nos vamos a cruzar y está todo bien".

Asimismo, en diálogo con Socios del Espectáculo expuso que hubo un detonante en la relación aunque aclaró que “lo que pasó, lo resguardo por la amistad que tuvimos por tantos años". Y sumó: “Hemos laburado mucho, pero bueno estamos distanciados, no quiere decir que nos hayamos peleado o que hayamos discutido, no siempre la distancia es por una pelea".

Para cerrar, expuso: “Lo del madrinazgo fue algo que nos llamó mucho la atención". Y tomó la postura de dar por cerrada la polémica: "Para mí el tema está terminado. Lo que se rompió, se rompió".

Embed - "Lo que pasó, lo resguardo por la amistad que tuvimos": Seba Almada y el quiebre con Álvaro Navia

Qué dijo José María Listorti sobre la pelea de Álvaro Navia y Sebastián Almada

José María Listorti no temió a la hora de ser portavoz de lo que le sucedió a Sebastián Almada con Álvaro Navia: "Seba está muy dolido por cosas que le pasaron a él, pero son cosas que no voy a contar. También por respeto a los años de amistad que tengo con Álvaro (no voy a hablar). A veces me hablo con él pero no organizaría una cena porque, del otro lado, lo tomarían como una traición".

Embed - LA INCOMODIDAD DE LISTORTI: "Yo quedé en el medio de Seba Almada y Álvaro Navia"

En lo que respecta a los rumores de traición, le consultaron al actor qué tan real eran las versiones de que el humorista habría estafado a Sebastián Almada. Por lo que no negó la veracidad del rumor, pero no quiso hablar al respecto: “Yo no hablo de eso si ellos, que son los protagonistas, no hablan. Sé que no hubo peleas sino que Seba decidió alejarse”.