Sebastián Ortega a los besos con su ex, a un mes de confirmar su romance con Valentina Zenere

En A la Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, el escándalo fue uno de los temas centrales. “Sebastián Ortega a los besos y abrazos con su ex, a solo un mes de confirmar su romance con Valentina Zenere. Es información de alto impacto”, comentó Mazzocco, destacando lo sorpresivo del acontecimiento. En el mismo programa, Luis Ventura analizó las imágenes y afirmó: “Es una actitud de pareja. Si no me dicen que es su ex, yo diría que se trata de una pareja. Es un abrazo envolvente”.

Sebastián Ortega, ACARAMELADO CON SU EX, Carla Moure A UN MES DE CONFIRMAR SU RELACIÓN con Valentina Zenere



Quién es la ex de Sebastián Ortega

Mientras tanto, Daniel Ambrosino, periodista especializado en el mundo del espectáculo, recordó la relación pasada entre Ortega y Carla Moure. “Ortega estuvo en pareja durante varios años con Carla Moure. Fue su última relación antes de estar con Guillermina Valdés”, explicó. Esta historia de amor, que había quedado en el pasado, parece haber reavivado la llama en medio del romance que Ortega mantenía con Zenere.

Por otro lado, la situación no parece estar limitada a un solo frente. Según información revelada en el mismo programa, Valentina Zenere también habría sido vista en actitud cercana con su ex pareja, el DJ español Mateo Rusconi, en Madrid. “Aparecieron fotos a los besos con Mateo Rusconi, su ex. Es un DJ de España, estuvo tocando en las últimas fiestas y ella fue”, aseguró un panelista de A la Tarde. Esto complica aún más la relación entre Zenere y Ortega, ya que ambos parecen estar enfrentando situaciones que ponen en duda la estabilidad de su noviazgo.