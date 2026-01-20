Sofía Pachano fue mamá y mostró a su bebé en redes

Junto a Santiago Ramundo se convirtió en madre por primera vez. Qué nombre eligió la pareja para su primer hijo.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres por primera vez con la llegada este martes 20 de enero de su primer hijo. La pareja se mostró feliz por el nacimiento de Vito y compartieron la primera foto en las redes sociales.

El perfil de la hija de Anibal Pachano fue testigo de la primera imagen de Vito Ramundo Pachano que enterneció a todos los seguidores de la bailarina. En la foto se lo puede ver al pequeño recostado y luciendo un gorrito tejido de color beige, tapado con una mantita, aun con su pulsera del hospital en la muñeca.

“ Holi . Vito Ramundo Pachano. AKA bb millas” , escribió sobre la imagen que no deja ver el rostro del bebé.

Sofia Pachano fue mamá

La historia de amor de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo hicieron pública su relación sentimental tras el paso de la bailarina por la primera edición de Masterchef Celebrity. Apenas concluyó su participación en el certamen televisivo, Sofía emprendió un viaje de vacaciones a México.

Durante su estadía, compartió con sus seguidores imágenes y videos de los destinos paradisíacos que visitó, pero el verdadero motivo de sorpresa llegó cuando se confirmó su romance con el actor argentino que reside y trabaja en ese país.

El anuncio se realizó de manera discreta en redes sociales. Santiago Ramundo subió inicialmente una imagen de una reunión que consideró familiar, en la que se lo ve abrazado con Sofía. Poco después, fue la propia Pachano quien publicó dos fotografías románticas junto a su pareja, formalizando así el vínculo ante el público.

La relación entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo se consolidó en medio de circunstancias poco convencionales, marcadas principalmente por la distancia geográfica. Tras finalizar sus vacaciones en México y regresar a Argentina para cumplir con compromisos laborales —incluyendo su debut como conductora en Cocineros Argentinos por la TV Pública—, Sofía debió continuar su vínculo sentimental a distancia. Por su parte, Ramundo permaneció en México, inmerso en su carrera actoral.

Ambos reconocieron que el romance se había iniciado antes de que trascendiera públicamente y que la pandemia profundizó la dinámica a distancia. Con las restricciones propias del contexto sanitario, las visitas presenciales tuvieron que ser reemplazadas por videollamadas y contactos virtuales, en espera de que se habilitaran los viajes internacionales. Este período resultó una prueba de adaptación, en la que aprendieron a sostener el vínculo sin compartir el día a día físicamente.