Soledad Fandiño contó que le hizo Johnny Depp el día que la conoció

En PH Podemos Hablar, Soledad Fandiño contó cómo conoció a Johnny Deep.

"Esa risa no está desmintiendo nada", apuntó el conductor, buscando una respuesta más contundente. “Pará, en realidad me hace quedar muy mal esta anécdota porque no me di cuenta quién era”, le aclaró la actriz.

Entonces, la actriz comenzó a relatar la insólita situación que vivió. “Hay un lugar en Nueva York... Yo estaba viviendo ahí con René (el cantante conocido como Residente), el papá de mi hijo. Y lo que hacíamos era ir a comprar muebles. Íbamos a un lugar que se llamaba ABC y que era divino, pero después buscábamos la versión más económica”, dijo entre risas.

El día que Soledad Fandiño se levantó a Johnny Depp

“En un momento estoy probando un sillón y me siento. Alguien se sienta, grandote, mucho cuero, mucha cosa en la cabeza, raro. Entonces, me dice algo en inglés. Yo estaba aprendiendo inglés. El oído no se me había acostumbrado.... Me dice -hace sonidos inentendibles- beautiful (hermosa). Yo digo ‘bueno ni idea si me está hablando a mí, si le está hablando al sillón’. O sea miedo. Señor grande, mucha campera, mucho perfume importado”, relató la actriz.

Pero su sorpresa fue mayúscula al reecontrarse con su pareja. “Me retiro y lo veo a René con una cara de ‘¿qué te dijo?’. Yo no me cruzaba a nadie ahí. ‘¿Quién era?’, pregunté. ‘¿Cómo quién?’ Di la vuelta y era Johnny Depp. Viste cuando decís '¡pero qué bolu...!'", concluyó, muerta de risa, Soledad Fandiño.