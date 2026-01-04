Sorpresa: Daniela Celis confirmó su reconciliación con Thiago Medina

La influencer señaló que está creando "un vínculo de alma y una fuerza de conexión" con su compañero y padre de sus hijos.

Daniela Celis confirmó recientemente que se encuentra en un proceso de acercamiento sentimental con Thiago Medina, tras una etapa de distanciamiento. La influencer explicó que el grave accidente vial que sufrió el influencer funcionó como un disparador para sanar heridas y fortalecer su unión. Durante su visita al programa de Georgina Barbarossa, la ex "Gran Hermano" fue contundente sobre este presente: “ Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio”.

La llegada del 2026 trajo consigo un cambio rotundo en la mentalidad de la joven, quien ahora prioriza la estabilidad familiar por sobre los conflictos mediáticos. La creadora de contenido reflexionó sobre los duros momentos vividos el año pasado y cómo estos transformaron su visión del amor y la responsabilidad. Sobre esta evolución personal, "Pestañela" aseguró con firmeza: “La vida te replantea un montón de cosas. Mi vida y mis prioridades ya no son las mismas ”.

Más allá de la reconciliación amorosa, la pareja tiene como objetivo principal brindar un entorno saludable para la crianza de sus pequeñas gemelas, Laia y Aimé. La mediática destacó que la comunicación constante con el padre de sus hijas es un compromiso inquebrantable que trasciende cualquier título de pareja. “ Padres vamos a ser toda la vida . Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas”, afirmó.

Para recibir el nuevo año, la modelo no dejó nada al azar y se volcó de lleno a la realización de sus tradicionales rituales esotéricos de abundancia y protección. De hecho, Thiago la mostró en sus redes sociales preparando bolsitas con lentejas, dejando en evidencia la complicidad que mantienen actualmente en la convivencia. Con humor, el joven influencer acompañó la imagen de su pareja con una frase cariñosa: “Ella ya prepara todos sus rituales, jaja”.

El ritual de desprendimiento y atracción que realizó Daniela Celis

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió con sus seguidores el paso a paso para realizar una limpieza energética y dejar atrás el 2025. El procedimiento comenzó con un acto simbólico de desprendimiento de todas las malas experiencias y deudas emocionales que no deseaba trasladar al ciclo entrante. Celis explicó el sentido de esta práctica: “Primero, una carta donde dejás ir. Dejás ir todo, soltás todas las cosas que pasaron en el 2025 que no te gustaron”.

La ceremonia de despedida continuó con un elemento purificador clásico: las llamas, utilizadas para destruir físicamente las notas escritas con las energías negativas del pasado. Para Daniela, este paso es fundamental para garantizar que los errores antiguos no se repitan y que el camino quede libre para nuevas oportunidades. “Yo, particularmente, lo quemo, lo prendo fuego. Prendemos fuego todas estas cartitas que dejamos ir, soltamos lo que no queremos”, relató.

Posteriormente, la joven pasó a la fase de atracción, donde la escritura creativa y la fe juegan un papel determinante para que los sueños se materialicen. Su método consiste en hablarle a su "yo del futuro" como si los objetivos ya hubieran sido alcanzados, redactando cada deseo en tiempo presente. Según su enseñanza: “Escribís a mi yo del 2026, vas a poner nombre completo, decreto, manifiesto, todo con detalle. Lo escribís, lo manifestás”.

Para finalizar el ritual, la ex "GH" hizo hincapié en la importancia de la firma personal y la visualización positiva de cada palabra escrita en el papel. El proceso concluye cuando la persona logra conectar su intención emocional con el decreto plasmado, cerrando así un círculo de manifestación espiritual. “Al final de todo firmás la carta bien, con tu energía, y manifestás. Manifestá y visualizá lo que estás escribiendo ”, recomendó.