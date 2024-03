Sorpresa en Gran Hermano: Le regalaron un celular a una jugadora

Gran Hermano los invitó a jugar por premios de CyberFest, el evento de Mercado Libre que tiene como objetivo potenciar el negocio de las miles de pymes y marcas que venden en la plataforma.

El objetivo era buscar tres cajas doradas. Furia fue quien encontró las tres, y se repartieron los regalos obtenidos. Martín ganó una notebook que cambió, finalmente, con Emmanuel quien tenía en sus manos un celular inteligente de alta gama. Furia, en tanto, descubrió dentro de su caja una PlayStation que cedió al Chino y ésta se quedó con el celular.

La sorpresa de la casa fue cuando Furia se acercó al resto de los compañeros y abrió la caja del celular. “Prendé eso que quiero ver Twitter”, lanzó la doble de riesgo.

ROSINA, TENDENCIA EN X

El nombre de Rosina rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales por un inesperado gesto que tuvo la uruguaya. Es que todo ocurrió cuando Furia llegó al living con el celular de alta gama que había ganado en el SUM.

Rosina agarró la caja y lo sacó velozmente generando el repudio de los seguidores del programa más visto de la televisión ya que el dispositivo está valuado en más de 2 millones y medio de pesos. Incluso muchos quieren que sea la próxima eliminada.

“CASI TIRA EL TELÉFONO, SE ME BAJO LA PRESIÓN!!!! Aparte que no podría prenderlo, le están diciendo que NO e igual lo hace”, “Por qué le sacaba el celu de la caja y se lo abría Rosi a Furia? re metida la piba. Rosina al 9009”, “Estoy preparado para hacer campaña en cualquier momento y mandar hasta que se me acalambren los dedos ROSINA AL 9009”, fueron algunos de los comentarios en X que se molestaron por la conducta de Rosina.