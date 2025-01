Sorpresa en Gran Hermano: una encuesta reveló quién se iría de la casa en la gala eliminación

encuesta GH.jpg

El resultado parcial de la encuesta es contundente al preguntar quiénes deberían seguir en la casa: Santiago (52%), Juan Pablo (12%), Brian (11%) y Chiara (9%) parecen estar más cerca de quedarse. Sin embargo Martina (5%), Jenifer y Carlos (4%), y Lourdes (3%) son los jugadores con más posibilidades de irse. Si se mantiene así la votación, Lourdes sería la próxima eliminada.

Un ex Gran Hermano invitó a pelear a L-Gante por querer robarle a su novia

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, sorprendió a sus seguidores con un video en su cuenta de Instagram donde hace referencia a L-Gante y lo invita a subirse al ring en La Gran Pelea. La intención de su mensaje es disputar ese encuentro para “limar asperezas” sobre su vínculo y las intenciones de L-Gante con su pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

Thiago, padre de las gemelas Aimé y Laia ya está confirmado como participante para luchar en el ring de La Gran Pelea, pero, aún falta que se encuentre un contrincante digno para llevar a cabo la batalla. Ante esta situación, el ex GH desafió a L-Gante a una pelea: "Somos dos pibes de barrio".

L-Gante

Thiago y Daniela, un amor de GH

Thiago Medina y Daniela Celis se encuentran en pareja hace casi tres años. Todo comenzó mientras participaban del reality más visto del país, Gran Hermano, ciclo que se emite por Telefé hace más de una década. Una vez fuera de la casa, la relación de “los hermanitos” prosperó y se convirtieron en padres de las gemelas Aimé y Laia.

¿Qué motivó a Thiago a buscar contrincante en el ring? El ex hermanito desafió a L-Gante a que se convierta en su rival para el evento y reveló que hay un motivo detrás. En un video que Medina compartió en sus redes sociales, el participante del reality contó “hace unos días subí una cajita de preguntas a mi Instagram para saber a quién quieren que me enfrente en La Gran Pelea”.

“Todos empezaron a ponerme que querían que pelee contra L-Gante porque le había enviado mensajes a Dani en su tiempo”, expresó el hermano de Camilota y continuó invitándolo formalmente al encuentro. “L-Gante, te vengo a retar. Vos y yo en el ring de La Gran Pelea”, sostuvo.

Thiago y Daniela.jpg

“Somos dos pibes de barrio y quiero el cinturón que le ganaste a Facu HDR”, señaló Medina. Y si bien confirmó que “pongan al que pongan, me voy a enfrentar a cualquiera”, dejó en claro que su principal objetivo es hacerlo vs Elián Valenzuela. “Si me lo traen a L-Gante, mejor todavía”, finalizó. El ex GH aún espera una respuesta, podría terminar por enfrentarse a cualquier otra celebridad o influencer.

L-Gante en La Gran Pelea

El 13 de octubre pasado, L-Gante se enfrentó a Facu HDR, un joven rapero. El enfrentamiento fue catalogado como el combate estelar de la noche, dado que ambos protagonistas han creado una rivalidad mediática reconocida. Elian Valenzuela consiguió la victoria y se quedó con el cinturón de campeón de una pelea intensa.

¿Qué es La Gran Pelea? Se trata de un evento de boxeo con peleas de exhibición, árbitros profesionales y rounds breves. Entre cada demostración boxística se desarrollan shows musicales con la presencia de artistas y DJ´s. También se caracteriza por ser un soy que cruza el boxeo tradicional con el show business, es decir, luces, música, presentaciones extravagantes que caracteriza a esos espectáculos modernos.