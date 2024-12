Cómo crecieron las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, que ya cumplieron 10 meses

Las nenas cumplieron diez meses y sus padres las sorprendieron con una celebración a la que asistieron familiares y amigos. Todo quedó registrado en las redes sociales donde se encargaron de compartir fotos del festejo.

Laia y Aimé lucieron dos vestidos iguales, pero de tonos diferentes, uno rosa y otro blanco con faldas de tul y un delicado trabajo en mostacillas y perlas.

Fue Daniela, muy activa en sus redes sociales, quien compartió con sus seguidores un álbum de fotos del festejo por los diez meses que estuvo ambientado con tonos naranjas y tierra, además de contar con figuras de animalitos tanto en la decoración como en la torta. Las imágenes las compartió en la cuenta de las gemelas que, por cierto, administra Pestañela.

Embed - Aime & Laia ( Gemelas Medina Celis ) on Instagram: "BIENVENIDOS 10 MESES Un mes donde Aime empezó a pararse!! Al tiempo Laia la imitó y ahora no las para nadieeeee!! No solo eso que Laia aprendió a decir THIAGOOO en realidad dice AGOOO (imagínense la cara de padre) jaja Son dos bebitas muy aplicadas, se duermen solas en la silla, agarran su mamadera con sus dos manitos y toman.. Que rápido crecen hoy las veo por primera vez grandes, ya son mis bebotas. Tan grandes que tapan el cartel de 10 meses!!! Laia aprendió a Cantar y Aime le fascina bailar! Escucha música y es inevitable mover su cuerpo!! También saben llamarte con el movimiento de manos “veni” te parten al medio En cualquier momento están dando su primer paso!! Estamos preparados para eso? No lose. Estos hermosos vestidos fueron elegidos con mucho amor desde muy muy lejos se los regaló su madrina por eso son dos haditas Gracias team del bien Deco: @somos.piliki Torta: @vasquez.esthefy Vinilos: @_pame_molina"