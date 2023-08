Súper caliente, Paula Chaves reveló si piensa en reconciliarse con Zaira Nara

Paula Chaves respondió determinante si se reconciliaría con Zaira Nara _ Ciudad Magazine - Google Chrome 2023-08-30 19-05-10.mp4 Paula Chaves habló sobre su pelea con Zaira

Cuando en el piso le preguntaron acerca de la situación, ella contestó: ““Obviamente pasó algo, no lo voy a decir, pero no hubo enojo. Pero no quiero seguir en el retruque de ‘yo le dije’, ‘ella me dijo’”.

“Adopté no dar más mi punto de vista. Es un distanciamiento que, puertas adentro, a mí me duele. Me sigue apenando. Yo elegí a una persona como madrina de mi hijo y no me interesa seguir diciendo cosas para limpiarme. Ya está. No voy a tocar más el tema”, agregó en el programa de América.

Luego, también siguió en la misma línea: “No me interesa limpiarme de nada. Lo que dije, ya lo dije. Puertas adentro seguirá”.

Sin embargo, también le quiso sacar importancia a la situación: “Me dolió, pero siento que se le pone demasiada carga a ‘la pelea’ y es la vida misma. Uno cuando va creciendo, de repente en una etapa de tu vida compartís vínculos con una persona y después te alejás”.

Y cuando Flor de la Ve le preguntó acerca de la posibilidad de reconciliación entre las dos, Chaves no se animó a afirmar la situación y respondió con un: “no lo sé”.