Súper escándalo en la familia del nuevo novio de la China Suárez

Lauty Gram dio declaraciones acerca de su relación con la China Suárez

El cantante y tiktoker, Lauty Gram, dio detalles acerca de su vínculo con la actriz, China Suárez, en el marco de una entrevista con Nico Chervin en 'Ferrari Session 48'.

El joven artista fue consultado por el supuesto vínculo con la expareja de Rusherking, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. "Nada, con la China la mejor. Es re buena persona, es re copada”, destacó.

Embed - LAUTYGRAM en la Ferrari Session #48

No obstante, no perdió la posibilidad de hablar sobre las especulaciones que se generaron entorno a su relación: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad la mina re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa".

Además, aclaró que solo salen a comer e ir al shopping: "Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando".

En base a la reacción del público y a sus salidas, sostuvo: “La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están, así como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena. Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada”.

Por último, Lauty Gram aseguró que solo se veía con la China Suarez porque la pasaban bien juntos: "Nos juntábamos más que nada por eso". Finalmente, concluyó que "hace tres semanas que no la ve".