Susana Giménez contó el problema de salud que la afecta: "Estoy hecha..."

La conductora abrió su programa y aclaró que no se sentía muy bien. “Estoy súper afónica”, dijo Susana cuando salió al aire. “Yo no falto nunca”, agregó.

“Hoy no voy a poder jugar mucho con el público. Estoy hecha puré ”, dijo la diva de los teléfonos al público que gritaba y se reía de lo que contaba la rubia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/susanagimenez/status/1845637550456602721?s=46&partner=&hide_thread=false Hola Suuuuu Con algunos problemas en la voz pero siempre diva



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/RfqghMmhnS — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 14, 2024

Lali con Susana

Después de “Salven los millones”, Susana recibió a Lali en el living. La cantante habló de todo. De la música, de su presente amoroso con Pedro Rosemblat y su último tema “Fanática”.

La artista contó que se conoció con el periodista kirchnerista en una fiesta y aseguró que no se considera para nada celosa. “Hago terapia para no ser celosa”, dijo la morocha.

“La maternidad es algo que me aterra mucho hoy en día”, confio la cantante que está conviviendo con el periodista. “Casarme no me interesa tanto”, sumó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/susanagimenez/status/1845641992706953401?s=46&partner=&hide_thread=false "Al que le quepa el saco que se lo ponga" @lalioficial se refirió a su nuevo tema "Fanático"



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/ziadvoCD5K — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 14, 2024

En otro momento de la nota, Lali hizo referencia a su último tema “Fanática” y aseguró que no se lo dedicó a nadie puntualmente (negando que este dedicado al gobierno actual de Javier Milei).

“Fanático lo escribí hace un montón. Es un tema inspirado en esta época”, dijo Lali ante la pregunta de Susana que quiso dejar en claro que no era un tema contra el gobierno a quien defiende.

Sobre el final de la entrevista y con picos de rating de 15 puntos, la producción del programa le acercó cartas de Tarot a Lali que quedó completamente sorprendida. La cantante negó que leyera el tarot y la conductora del ciclo de Telefe se molestó con su producción. Finalmente, Lali continuó el juego y bromeó con Susana.