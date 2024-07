Susana Giménez contó de qué manera empezó su amistad con Lionel Messi

La historia no termina ahí. Al acercarse a Messi, Susana se emocionó y le dijo: "Hola, Messi. Qué placer". La respuesta del futbolista fue aún más conmovedora: "La foto es para mi mamá, porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa, en una foto". Entre risas, Susana recordó haberle dicho: "¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso". Desde entonces, la relación entre Susana y Messi se ha mantenido, forjando un vínculo especial que ha perdurado a lo largo de los años.

Susana 2.jpg Celia, la mamá de Messi, y Susana Giménez

Cómo es la relación de Susana Giménez y la mamá de Lionel Messi

Durante la entrevista, Susana Giménez también compartió detalles sobre su amistad con Celia, la madre de Messi. Aseguró que, aunque no hablan frecuentemente, mantienen un cariño especial. "La última vez ella fue al teatro a verme en Punta del Este y fuimos a comer. Es tan tímida, tan educada... Yo le dije que venga a mi cumpleaños y me decía ‘no, no, ¿qué me pongo?’. ‘Pero ¿qué me estás diciendo? Si vos te podes poner lo que quieras’. ‘No, no, pero me da vergüenza’. La amás, es como Messi. Es igual, fue criado por una mujer así, sencilla, humilde", comentó Susana con afecto.

Susana también recordó su primera experiencia en un mundial, acompañada por su entonces pareja, el boxeador Carlos Monzón, durante el Mundial de Argentina 1978. La anécdota incluyó un encuentro con los líderes de la última dictadura militar. "En la fila de atrás, pegados, estaban Massera, Agosti y Videla. Yo pensé ‘Dios mío, pasar por acá…’ Yo dije ‘Hola, ¿qué tal? Buenas tardes’ y no me contestó ninguno de los tres. Estaban serios, con la boca apretada y no nos dieron bola", relató la diva.