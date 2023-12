Susana Giménez opinó sin filtros sobre Fátima Florez como primera dama

Susana Giménez en más de una ocasión dio su apoyo publicamente a Mauricio Macri y también a Patricia Bullrich en las elecciones pasadas. "Ha venido a mi programa muchas veces. Siempre que iba era un éxito. Me preguntaron si me gustaba como Primera Dama y dije que no. Se tiene que vestir de otra manera y va a extrañar mucho el medio", declaró la diva, subrayando su desaprobación hacia el papel de Fátima Florez en el nuevo gobierno.

"Se tiene que vestir de otra manera y va a extrañar mucho el medio", aseguró en LAM, Susana. Hace un tiempo, antes de que Javier Milei ganara las elecciones, la conductora había sido consultada sobre si veía a Fátima Florez como Primera Dama. En ese momento, la Diva ya había mostrado su desaprobación para con la imitadora.

“No, la veo como una artista talentosa que hace su trabajo con éxito y bien, pero no me la imagino como primera dama”, aseguró en octubre. Sin embargo, en ese momento también aseguró que no creía en los rumores de que era una relación ficticia: “Hay gente que me dice eso, pero yo no puedo creer que nadie vaya a fingir”.