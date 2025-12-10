Thelma Fardin y Nico Riera dan el paso más importante de su relación y sorprenden a sus seguidores

Nico Riera y Thelma Fardín disfrutan de sus momentos juntos en medio de su vínculo amoroso que llevan adelante y profundizan con mucho amor que, en gran parte, queda reflejado a través de las redes sociales. Fue ese canal por el que los actores decidieron comunicarle a sus seguidores la iniciativa de un nuevo proyecto que mantiene a la pareja unida.

"Venimos construyendo una re linda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso", escribieron junto a un video donde se los divertidos, cómplices y con el deseo de gritarle al mundo el momento que viven.

De esa manera, ambos anunciaron que construirán una casa en la costa argentina, siendo un punto importante para la actríz que promovió la acción para tener un hogar durante la temporada en Mar del Plata. Según contaron el proyecto se materializará definitivamente en tan solo un mes, a pesar de que recién firmaron los papeles por comprar el terreno.

Tras un extenso análisis sobre el lugar donde concretarían su sueño, decidieron ue el nuevo refugio para su amor tendrá lugar en la tranquila ciudad Chapadmalal.

L-Gante indignado: pagó una casa y nunca la entregaron

L-Gante abrió su corazón en sus redes sociales exponiendo su dolor en medio de los problemas que tuvo con su ex representante Maxi El Brother con dinero en medio de la discusión. Es que el artista mostró su preocupante situación reclamando un hogar para su familia

“He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió en su cuenta oficial de Facebook en un posteo que luego borró, pero que trascendió debido a que la cuenta mediática Gossipeame alcanzó la publicación y la compartió.

En su escrito sumó: “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”.

“Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el músico. “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”, apuntó sobre la propiedad que le habían prometido y nunca llegó.