Se trata de una miniserie cautivante con una historia que se resuelve en pocos capítulos. Los detalles del título que es muy valorada por los críticos.

Tiene 8 capítulos y es uno de los thrillers más sensacionales de Netflix: el título de la colección de Harlan Coben que atrapa

Netflix logró números impresionantes con la serie " Al Este del Edén " , con números alucinantes para una miniserie de siete capítulos, pero en paralelo a ello tiene otra obra del mismo estilo que también causa sensación en la plataforma de streaming.

Se trata de una serie de 8 capítulos , estrenada en 2021 y que es una adaptación de una novela de Harlan Coben en la cual mezcla drama, suspenso, secretos y una investigación policial que atrapa. Una producción británica que causa revuelo en el mundo cinematográfico.

"Megan lleva una vida apacible junto con sus hijos y su futuro esposo. Pero antes de ser Megan, era Cassie. Y el pasado de Cassie regresa para cobrarse venganza", cuenta la sinopsis oficial. "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos", cuenta Netflix.

Esta obra tiene líneas narrativas que se cruzan entre una investigación, el pasado que hace complejo el tránsito de los personajes, generando un clima de inquietud, emoción, misterio y otros aspectos que crean una obra más que atractiva. Tanto es así que el experimentado medio Rotten Tomatoes califica este título con un 92% de la valoración.

El elenco de Quédate cerca, serie de Netflix

Cush Jumbo

James Nesbitt

Richard Armitage

Sarah Parish

Eddie Izzard

Jo Joyner

Daniel Francis

Youssef Kerkour

Bethany Antonia

La miniserie recién estrenada de Netflix con la actriz de moda, ya es número 1 en 40 países con solo 7 episodios: de cuál se trata

Los números son impresionantes: top 1 en 40 países y consiguió meterse en el top 3 en 68, lo que marca que esta nueva miniserie es un éxito mundial a poco días de haberse estrenado de manera oficial en plataforma. Una trama con una ambientación cautivadora, basada en una historia atrapante y con una estrella del cine como protagonista que hacen un producto perfecto para enamorar a los fanáticos del cine.

Arrasa con el público de Netflix, la plataforma de streaming que desde el pasado 1 de octubre tiene a disposición este título basado en la obra homónima del Nobel de literatura estadounidense John Steinback.

Cuál es la miniserie que atrapa al mundo en Netflix

Se trata de "Al este del Edén", obra que interpreta como protagonista principal la británica Florence Pugh, que supo ser nominada a los premios Óscar.

La miniserie cuenta con tan solo siete capítulos, de una hora cada uno, que atrapan al público, y una trama que se desarrolla entre Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, en el valle de Slinas, California, territorio en el que nació el creador de la obra.

De qué trata la serie

En la sinopsis que presenta la propia plataforma, cuentan sobre la obra: "A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos… y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación".

El elenco de le miniserie que cautiva en Netflix

Florence Pugh

Christopher Abbott

Mike Faist

Hoon Lee

Christopher Abbott

Tracy Letts

Martha Plimpton

Ciarán Hinds

Joe Anders

Escrita por Zoe Kazan

La crítica de un medio especialista

“Con una evidente reverencia por la novela y nuevas ideas lúcidas que realzan los temas originales de Steinbeck, esta es una adaptación excelente y elegante, con interpretaciones conmovedoras, especialmente las de Pugh y Lee”, apuntan desde Empire Magazine, el medio británico especialista en críticas de obras audiovisuales.

Qué dijo Florence Pugh sobre su interpretación

"Cuando leí el guion en 2020, ya estaba pensando en los papeles que me gustaría interpretar en el futuro y en aquellos que me exigirían crecer, mejorar mi oficio y expandirme. En ese momento, me llegó esta oportunidad por correo electrónico, con una invitación de Zoe (Kazan) que decía: "¿Puedes hacer esto conmigo? No solo puedes actuar para mí, sino que también puedes acompañarme en este viaje creativo", dijo en una entrevista con Skip Intro.

"Fue una invitación increíble, una oportunidad para crecer y mejorar, y para participar en una conversación y crear algo desde cero; me dio mucha confianza. Reunía todos estos elementos: interpretar un personaje fantástico y, al mismo tiempo, demostrar mi valía como intérprete y como creativa detrás de escena. Por eso quise hacerlo. Luego empiezas a desentrañar las capas de Cathy, en quién se convierte y por qué. ¿Por qué toma esas decisiones? Fue todo muy emocionante e intimidante, obviamente", agregó según un artíuclo de Tudum.