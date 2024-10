Tini Stoessel se mostró aún más cerca de Young Miko, su supuesta nueva novia

Todo comenzó con una serie de imágenes que Tini compartió en sus redes sociales, donde lucía un sensual outfit en la playa. Entre los miles de comentarios que recibió, uno en particular llamó la atención: Young Miko dejó un elogio que decía “la más linda”, a lo que Tini respondió de manera sugerente, comentando que “la más linda” le había tomado la fotografía, dando a entender que ambas habían compartido un momento juntas en ese escenario idílico. Esto generó una ola de especulaciones entre sus seguidores, que comenzaron a hablar de la posibilidad de que entre las dos artistas hubiera algo más que una amistad.

Tini 1.jpg Tini Stoessel

La nueva interacción de Tini Stoessel y Young Miko

A esta interacción inicial se sumó un nuevo episodio que reforzó las sospechas de un vínculo más cercano. En un reciente posteo de Tini, donde mostraba sus looks tras una serie de presentaciones, incluida la que realizó junto a Coldplay en el programa The Today Show en Nueva York, Young Miko volvió a dejar un mensaje que no pasó desapercibido. “Princesa”, escribió la rapera puertorriqueña junto a un corazón rosa y un emoji de carita emocionada. Tini, por su parte, respondió con un breve pero contundente “Tuya” seguido de un corazón rosa.