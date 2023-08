Ulises Jaitt disparó contra Yanina y Diego Latorre: "Son pareja swinger"

Luego de que Yanina Latorre hablara sobre la infidelidad de su esposo Diego con Natacha Jaitt , Ulises Jaitt salió a contar detalles íntimos de la relación que tuvo su hermana con el periodista de ESPN . En los últimos días, Yanina sacó el tema en LAM y reveló que Natacha la extorsionó. Además, aclaró que “le hubiera dolido más si era un vínculo y se enamoraba”, dando a entender que la relación que tuvieron no fue real.

Antes esos dichos, el conductor de Radio XLFM arremetió contra Yanina. “Natacha jamás extorsionó. ¿Esta mujer no se cansa de dañar la imagen de alguien que no se puede defender? Cuando estaba viva, bastante callada estaba la mujer de Latorre. Después me mandan a Elba Marcovecchio (abogada) para frenarme. Te gusta agitarla, te gusta el barro. Perfecto”, disparó.