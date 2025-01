Un amigo de la China Suárez le lanzó una fuerte provocación a Wanda Nara y L-Gante

"Mancha" Latorre no es un desconocido en esta historia. Ya había sido vinculado al escándalo del Wandagate en 2022, cuando se dijo que fue él quien le prestó su celular a la China para que pudiera comunicarse en secreto con Mauro Icardi mientras el futbolista aún estaba con Wanda. Ahora, el productor volvió a estar en el centro de la escena tras darle like a una publicación que se burlaba de la mediática y su pareja, el cantante L-Gante.

El like en cuestión apareció en una publicación de la cuenta Coherencia por favor, un perfil conocido en Instagram y X por sus memes y comentarios picantes sobre la farándula. La imagen en cuestión mostraba un apasionado beso entre Wanda y L-Gante, acompañado por la frase: "Es como tirarle un litro de aceite a un choripán y comérselo".

Wanda Nara 1.jpg El posteo de Mancha Latorre contra Wanda Nara

El amigo de la China Suárez se metió con Wanda Nara y L-Gante

La captura de pantalla que dejó en evidencia la interacción de Mancha con el posteo fue revelada por Pochi, la influencer detrás de Gossipeame, quien no tardó en compartirlo con sus seguidores, encendiendo aún más la polémica.

En este enfrentamiento que parece no tener fin, cada una de las protagonistas cuenta con aliados que se encargan de hacerle frente al otro bando. Mientras Mancha Latorre es uno de los pilares de la China Suárez, Wanda Nara tiene en Kennys Palacios no solo a su estilista, sino también a su vocero extraoficial en los momentos en los que prefiere no responder públicamente.

No es la primera vez que Latorre apunta contra Wanda de manera indirecta. Además del escándalo del Wandagate, donde se lo señaló como un intermediario entre la China e Icardi, el productor ha sido señalado en reiteradas ocasiones por comentarios ácidos hacia la empresaria.

Wanda Nara 2.jpg La China Suárez y Mancha Latorre

La interna entre los amigos de Wanda y la China Suárez

Por su parte, Wanda y L-Gante parecen seguir adelante con su relación sin preocuparse demasiado por las críticas. La pareja se ha mostrado unida en diversas ocasiones, y la empresaria no dudó en subir imágenes con el cantante a sus redes, reafirmando su romance.

El enfrentamiento entre la China Suárez y Wanda Nara parece estar lejos de llegar a su fin. Desde que estalló el Wandagate, ambas han mantenido un intercambio de indirectas, aliados que defienden sus posturas y capítulos mediáticos que alimentan el escándalo.