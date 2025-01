Ángel de Brito contó que El Trece quiere cumplirle el sueño a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand atraviesa un verano distinto en Mar del Plata. Sin su emblemático programa al aire, la diva disfruta de la temporada en la ciudad balnearia, pero no oculta su deseo de volver a la televisión. La decisión de El Trece de no transmitir su clásico ciclo desde La Feliz por razones presupuestarias ha generado incertidumbre sobre su regreso. Sin embargo, en los últimos días surgieron rumores que ilusionan a sus seguidores con la posibilidad de un especial desde la costa atlántica. Así lo contó Ángel de Brito.

Mirtha 1.jpg Mirtha Legrand en su programa de Mar del Plata

Mirtha Legrand sueña con volver a hacer el programa en Mar del Plata

La propia Mirtha también había halado sobre el tema durante una salida al teatro. En diálogo con Intrusos (América TV), expresó su pesar por la cancelación de su programa en Mar del Plata: “No hay novedades con respecto a mi programa, me parece que no se va a hacer en Mar del Plata”, afirmó con tristeza. Aclaró que la decisión no depende de ella, sino de la situación económica del canal: “Es una cuestión económica del canal, no mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo”.