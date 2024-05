Una actriz de Hollywood cayó de un quinto piso y se encuentra en estado crítico

Su condición fue caratulada como “poco clara” aunque mostró signos de mejoría. A los pocos días, los familiares de la protagonista de Una serie de eventos desafortunados advirtieron por su salud.

Mamie Laverock.jpg Mamie Laverock.

“Nos entristece profundamente informar que el 26 de mayo, Mamie, que ha estado en tratamiento intensivo durante las últimas dos semanas, fue escoltada fuera de su habitación del hospital y llevada a un balcón desde donde cayó desde cinco pisos”, expresaron en un comunicado.

Además, el texto indica que la joven tuvo lesiones que pusieron en peligro su vida. Respecto a los procedimientos que hicieron los médicos, los familiares de la artista explicaron: “Se sometió a múltiples cirugías extensas y actualmente se encuentra con soporte vital. Estamos todos devastados, en shock, en este momento intensamente difícil”.

Quién es Mamie Laverock

Mamie Laverock es una joven actriz que comenzó desde niña y obtuvo el papel de Rosaleen Sullivan, una estudiante de enfermería, en el exitoso programa When Calls the Heart en 2014.

Su actuación en ese rol le valió un premio Young Artist Awards 2015 a la mejor interpretación en una serie de televisión: actriz joven recurrente de diez años o menos.

Además, ganó un premio Joey Awards 2014. Tras un parate de un año de la serie una Serie de Eventos Desafortunados, retomó brevemente su papel en 2023 para la décima temporada del show.

Su carrera fue en franco ascenso, interpretó a Allison en The Hollow Child en 2017, Marnie en This Means War en 2018, a Penny en Wedding of Dreams en 2018 y en 2020 a Britney en Spotlight on Christmas.