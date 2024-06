Espectáculos La Mañana furia Una figura de Telefe explotó contra Furia de Gran Hermano

Furia Scaglione sigue llamando la atención a pesar de estar afuera de la casa de Gran Hermano, y su capacidad de generar polémica permanece intacta.







Desde que finalizó la última edición de Gran Hermano, todos los ex participantes han desfilado como invitados en el programa matutino A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa en Telefe. Sin embargo, Juliana "Furia" Scaglione ha sido la excepción a esta regla, lo que ha generado diversas especulaciones sobre los motivos de su ausencia.

En un diálogo con LAM (América TV), Georgina Barbarossa se mostró extremadamente sincera al respecto. "No la careteo, uno tiene que ser coherente en la vida. No me gustó dentro de la casa, quizás afuera es diferente", manifestó la conductora, dejando claro su descontento con las actitudes de Scaglione durante su participación en el reality. Esta franqueza parece haber influido en la decisión de la producción de Telefe de no invitar a Furia al programa.

La participante de Gran Hermano se posiciona como la más escandalosa y polémica del reality.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uwtoyKf2Gi — América TV (@AmericaTV) June 25, 2024 La fuerte crítica de Georgina Barbarossa a Furia de Gran Hermano Barbarossa no escatimó en detalles al explicar su postura. "Las formas no me gustan. No me gusta que me hablen mal, que griten o que insulten. Todo eso no me gusta. Como lo trató a Mauro, lo que dijo de su sexualidad, de su cuerpo. Lo del HIV tampoco me gustó", precisó la conductora. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que Scaglione pueda ser diferente fuera del contexto del reality: "Pero a lo mejor afuera de la casa es un amor".