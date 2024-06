El hermano de Furia contó cuáles son los negocios que armó Coy a sus espaldas

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hermano de Furia detalló los negocios que Coy hace aprovechando la imagen de Juliana. “Una de las cuestiones por las que salgo a hablar es por el tema Coy, yo estaba esperando que Juliana salga del programa porque imaginate que Coy bloqueó a todos los familiares, me bloqueó a mí y ya es demasiado la gente que me escribe que no está bueno lo que está haciendo”, empezó diciendo Ezequiel.

Acto seguido, agregó: “Yo de a poquito voy a ir contando todo. Furia está en un nivel que va camino a ser una profesional y ya no necesita a Coy, le agradecemos todo lo que hizo hasta acá, pero ahora necesita a una persona que la forme. Yo no necesito de esto porque soy exitoso en lo que hago, cuando se pueda a Furia le vamos a contar todo. Ella requiere otro tipo de contención, no a Coy. No está a la altura de acompañar a un profesional. No sé en dónde se quedó Coy porque la violenta ahora está siendo ella, se creyó el personaje y se creyó más importante que Juliana. Si quiere ser famosa que se anote en un programa y listo”.

Embed - El hermano de Furia rompió el silencio y destrozó a Coy: "No labura y la mantiene el marido"

Una de las cuestiones que destacó el entrevistado fueron los canjes que Coy hace aprovechando la imagen de Furia: “Muchas personas me llaman diciéndome que arreglaron acciones publicitarias, canjes de tacitas, muebles, remeras y cositas que me dicen que no pueden contactar a Coy. No está bueno sobretodo porque Juliana esto no lo sabía, no se habló esto antes que ingrese a la casa de Gran Hermano. Yo todavía no pude hablar con Juliana, mi hermana Andrea se vino de Brasil en su momento para ingresar a la casa de GH y no la dejó entrar, hay cosas que no van. Coy hace negocios con Furia desde el día 1 y se pueden ver. Juliana cuando se acomode se va a dar cuenta de todo y le va decir gracias hermana hasta acá”.

La tremenda crítica que Vero Lozano le hizo a Furia de Gran Hermano

Desde su eliminación de Gran Hermano 2023, Juliana "Furia" Scaglione ha estado en el ojo de la tormenta mediática. La actriz y doble de riesgo ha participado en varios programas de Telefe, incluyendo El Debate y A la Barbarossa. Sin embargo, fue en Cortá por Lozano donde la confrontación alcanzó su punto más alto.

Sentada en el icónico diván del programa, Furia se enfrentó a Verónica Lozano, quien no dudó en expresar lo que piensa de la exparticipante de Gran Hermano. “(La confrontación) es un terreno donde vos te movés muy bien, básicamente”, señaló Lozano, quien también es psicóloga. A lo que Furia respondió: “Sí, porque es gracioso, pasa que tenés que entrar en ese humor”.

Furia.jpg Furia y Vero Lozano

Lozano, sin rodeos, agregó: “También hay días que podés tener ganas de soportar a una pesada como vos, que está todo el día gritando, y otro día no”. Este comentario dejó a Furia visiblemente sorprendida y en silencio, parpadeando repetidamente.

Furia, consciente de sus desbordes en la casa de Gran Hermano, comenzó la entrevista pidiendo empatía: “Cumplí un aislamiento muy largo así que les pido empatía. Estoy entrando en razón porque esto es como una nueva vida”. Esta solicitud de piedad contrastaba fuertemente con su actitud dentro del reality, donde no mostró mucha consideración hacia sus compañeros.

Durante la entrevista, Furia mencionó los beneficios de la meditación de la abundancia que practicó en la casa, jactándose del fanatismo que despertó. Lozano no tardó en ponerla en su lugar: “No es para pincharte el globo, pero en la televisión la gente como te ama te detesta. Es un mundo muy cruel”.

Embed - FURIA en el diván de Vero (Entrevista completa) - Cortá por Lozano 2024

La conversación se intensificó cuando Lozano le recriminó sus comentarios hirientes hacia Mauro D’Alessio, a los que Furia había calificado como “todo chiste”. Lozano fue tajante: “¡Bueh, pero lastimás bolú! No puede ser todo chiste”. Y añadió: “No te vi pedirle perdón a nadie. A Mauro le tendrías que pedir perdón…”.

Furia, en un gesto desafiante, insinuó que Mauro se beneficiaría de la situación y declaró: “¡No tengo que pedir perdón por nada!”. Esta actitud provocativa llevó a Lozano a cuestionarla aún más: “No me corras, sos muy inteligente, muy astuta y hábil declarante. ¿Tanto te cuesta decir ‘me fui al carajo en tal situación’?”. Scaglione, sin embargo, evitó admitir en qué momentos se había extralimitado, lo que solo aumentó la indignación de Lozano.

El enfrentamiento culminó con Lozano visiblemente frustrada, señalando la justificación de Furia para sus comportamientos extremos: “Vos sentís que cuando te fuiste al carajo se justifica por el show…”.