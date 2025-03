Una vidente predijo el futuro de Jesica Cirio en medio de la polémica detención de su marido

El financista fue arrestado en el exclusivo barrio Yacht, y la repercusión mediática no tardó en llegar. Cirio, por su parte, reaccionó de inmediato: presentó un pedido de divorcio unilateral en el Juzgado de Familia N°1 de Tigre bajo la causa 1891/95. La conductora, que se había casado con Piccirillo hacía menos de un año, busca ahora reconfigurar su vida junto a su hija Chloe, fruto de su relación anterior con Martín Insaurralde.

A medida que el escándalo crece, también afloran viejos datos que habían pasado desapercibidos. En mayo de 2024, Piccirillo ya había generado sospechas por una deuda de apenas 130 mil pesos con Tarjeta Naranja, un monto que llamó la atención dado su supuesto estatus de empresario exitoso. Sin embargo, Cirio desestimó los comentarios. “Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo (…) Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante”, defendía por entonces al hombre que hoy enfrenta graves cargos judiciales.

El abogado del empresario rompió el silencio días atrás en TN, y aseguró que Cirio no está implicada en la causa. “No hay ninguna deuda con Francisco Hauque. Él sostiene que es inocente. Todavía no conozco el hecho concreto ni las pruebas. Él puede explicar cómo se hizo millonario”, señaló el letrado. A pesar de eso, el escándalo no deja de crecer y salpica inevitablemente a la figura televisiva.

Cirio 2.jpg Jésica Cirio

Qué le depara el futuro a Jésica Cirio

En paralelo a la explosión mediática, la tarotista Mariam Caleiro —conocida por sus vaticinios en el mundo del espectáculo— lanzó fuertes declaraciones sobre el destino de Cirio. “Es la ley del karma. No veo una videncia clara sobre esa gente porque hay mucha oscuridad de por medio. Pero sí siento que a ella le llegó el momento. La fruta cae de madura. No veo un futuro bueno para esa chica, está decayendo todos los días”, afirmó la gurú esotérica ante sus más de 80 mil seguidores en Instagram.

Según Caleiro, el desenlace era previsible. “Lo que es del río, es del río y lo que es del agua, el agua lleva”, sentenció en su lectura de cartas, donde dejó entrever que las decisiones de Jésica Cirio podrían estar recibiendo su respuesta cósmica. Para la médium, no se trata solo de una crisis sentimental, sino del inicio de una etapa oscura y con escasas posibilidades de remontar en el plano mediático.