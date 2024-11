Video: así comió bichos Jimena Barón en Tailandia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cancerm00d/status/1861466183649665445?t=kyChtOjGWr3FRvNjIrp99Q&s=08&partner=&hide_thread=false no sabía lo que necesitaba la dupla de Jimena Barón y Juli Poggio hasta ahora pic.twitter.com/7ziNJxSCKR — M (@cancerm00d) November 26, 2024

Tras la degustación, Julieta sorprendió: “¡Me gustó! Otro”. Sin embargo, Jimena no coincidió y desesperada exclamó: “Me quedó un gusano en el diente”.

El posteo de Jimena Barón luego de ser tendencia en X

Jimena Barón entró por la ventana al viaje de influencers a Tailandia. Es que fue invitada después de que Wanda Nara se bajara a último momento. La Cobra dejó el orgullo de lado y aseguró que iba a aprovechar el viaje al máximo. Tanto es así que no deja de hacer contenido que enloquece a sus seguidores en redes sociales.

Agradecida por la repercusión, en las últimas horas hizo un conmovedor posteo en su perfil de Instagram. “Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia”, escribió.

image.png

Y recordó: “Justo hacía unos días había contado que empecé el año retriste porque no me salió un proyecto que me dio mucha ilusión. He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine, como pude, con lo que tenía”.

“Estando acá me avisa la gente de @theofficialpandora que hace unos días estoy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho y siempre da miedo porque a veces dicen cosas feas que no me gusta leer, pero me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver”, admitió.

Y se sorprendió con lo que encontró: “Una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito para nada esté en las redes sociales, fue un mimo gigante. Acá con la marca me ayudó muchísimo lo que hicieron (mucha gente que se tomó el laburo de escribirle a Pandora y hablarles de mí)… ya les contaré lo que lograron”.

image.png

“Es medio boludo agradecer estas cosas, pero estoy muy emocionada. Yo le pongo mucho amor a mi contenido y sinceramente este año viví de eso y me fue muy bien, pero todo esto es posible porque están ustedes ahí del otro lado”, destacó. Y concluyó: “Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes a veces también pasan cosas medio mágicas. Vine medio pachucha y me voy como la nena del video final. Los quiero, gracias”.