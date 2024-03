Video: así se inició Tini Stoessel en el mundo del espectáculo

"Nosotras tenemos todo armado, bailamos con los varones, vamos a hacer una película", se la escucha decir a la cantante mientras preparan todo para ponerse a bailar una canción de "Patito Feo", una de las novelas infantiles que era furor en aquellos días.

"Se me caían los pantalones", bromeó Tini Stoessel sobre un momento del material en donde se la veía haciendo un truco y saltando.

Revelan cómo será la canción donde Tini Stoessel hablará de Rodrigo de Paul

Tini Stoessel ya comentó a todos que se viene un nuevo disco y que será muy distinto en cuánto a lo que viene produciendo. Luego de un año sin hacer música, la cantante argentina decidió hacer un nuevo trabajo sentido, quizás no tan comercial con temas bailables como venía haciendo, y -según dijo- más desde lo que le pasó, desde su corazón.

este-ano-rodrigo-de-paul-y-tini-stoessel-lucieron-ZOCBG75W4JB25ABK5EU3DGP57I.avif

Este jueves se filtraron algunos adelantos de las nuevas canciones cuyas letras dicen: “Ayer te hablaría hoy, hoy te hablaré mañana, lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido y no he contado nada”. Aseguran que esos versos están dedicados a su ex, Rodrigo de Paul, con quien salió dos años y terminaron el vínculo hace unos meses.

“Me encanta que no la conozcas, posta. Soy la flaquita de la tele y de memoria se aprendió lo que importa, posta. Podría decírtelo porque ahora sí me importa, podría seguir, pero mejor te la hago corta”, suma esa letra, de nuevo con el futbolista como protagonista.