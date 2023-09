Video: la vergüenza que pasó Matías Martin en vivo al felicitar a un famoso por su cumpleaños el día equivocado

A raíz de sus años de trabajo en el mundo del deporte, Matías agarró su celular y le envió un audio de voz para felicitarlo al también ex jugador de Boca, todo esto al aire. Jamás se imaginó que se estaba sumergiendo en un yerro semejante, dado que Caniggia nació el 9 de enero de 1967 y no un primero de septiembre.

Errar es humano: le pedimos disculpas a Claudio Paul Caniggia #TodoPasa

En su contacto directo con el ex de Mariana Nannis, Martin le transmitió palabras muy cariñosas: “Claudio querido, feliz cumpleaños. Acá estamos al aire y vimos que es tu cumpleaños y no podía menos que agradecerte por tanto y mandarte un abrazo. No se donde estas, pero espero que estés bien”.

Inmediatamente el productor del ciclo saltó a aclarar la equivocación de su compañero y expresó: “Me pongo la gorra doblemente, porque no es el cumpleaños de Caniggia. Borrá el mensaje Mati”. Así se activó una reacción de risas en el estudio y también de preocupación para el conductor.

Matías acudió al humor para desdramatizar el error: “¿Por qué pusiste acá que era el cumpleaños de Caniggia? Me haces quedar muy mal, le mandé un audio. Me estás arruinando, me expusiste de una manera”. Así, el productor admitió: “Me equivoqué. Cuando mandaste el audio me puse a chequear y cumple en enero”. A pesar del desacierto, el periodista surfeó el momento con buena onda.