Video polémico: revelan que Zoé de Gran Hermano maltrata animales

La nueva temporada de Gran Hermano está repleta de polémicas y no hay participante que no haya sido afectado por alguna controversia surgida de afuera de la casa. Zoe Bogach, una de las participantes, quien ya había causado revuelo por su actitud a la hora de entrar al reality, ahora se encuentra en el ojo del huracán debido a un video que se viralizó en Twitter, donde la acusan de maltrato animal.

Desde su ingreso a la casa, Zoe ha sido el centro de atención. Santiago del Moro, al presentarla, dejó en claro que "no le gusta trabajar, no le gusta estudiar y le gusta el show". Sin embargo, la polémica ha escalado a nuevos niveles después de que la cuenta "Maicenitachan" compartiera un antiguo video de la joven junto a un gato. En las imágenes, se observa a Zoe forcejeando con el animal, que claramente intenta escapar de sus brazos.

La maltratadora de animales de Zoe sometiendo a estrés y maltrato físico a un gatito inocente. Que se vaya YApic.twitter.com/MgGLAv68pm — Mar (@maicenitachan) December 26, 2023

Estos hechos han recordado a situaciones anteriores en el programa, como el caso de Julieta Poggio, quien también fue señalada por maltrato animal. La comunidad virtual se ha pronunciado enérgicamente exigiendo consecuencias para Zoe Bogach. Mientras tanto, la participante, en su presentación, reveló: "Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show". Fuera de la casa, disfruta de actividades más relajadas como ir a la peluquería y hacerse las uñas, detalló la joven en su presentación.

Gran Hermano vuelve a ser el epicentro de la controversia, y la participación de Zoe Bogach se encuentra ahora en entredicho debido a estas imágenes que han encendido las redes sociales. La audiencia espera una respuesta por parte de la producción del programa ante estas acusaciones de maltrato animal.