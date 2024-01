Viviana Canosa contó por qué abandonó La Nación+

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex conductora de Los Profesionales de Siempre compartió dos stories en donde les explicó a sus seguidores lo que ocurre con su trabajo y lo que espera para el futuro profesional que desea afrontar, remarcando que la salida del medio se dio en buenos términos con los ejecutivos.

Los mensajes de Viviana Canosa tras su salida de La Nación+

image.png

En primer lugar, Viviana confirmó dejando en claro que ya no será parte del programa en el que estuvo durante un tiempo, y haciendo referencia a que tuvo contacto directo con el director de programación del canal, Juan Cruz Ávila, que: “Hoy me reuní con mi amigo Juan Cruz y de común acuerdo hemos decidido no continuar en LN+”,