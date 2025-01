Viviana Canosa se metió en escándalo entre More y Jorge Rial

Embed

Viviana Canosa opinó del escándalo de More Rial

Durante su participación en Puro Show (El Trece), Canosa fue contundente al opinar sobre la situación de Morena y su familia. "Me parece tremendo. Me da pena la situación. Yo la tuve a upa cuando era chiquita, fui al bautismo. Una vez Ventura me la pasó por teléfono porque me quería saludar y la saludé", recordó, dejando en claro el vínculo que tuvo con la joven cuando era niña.