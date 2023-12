Vuelve Dios Salve a la Reina a Neuquén: dónde conseguir las entradas

En el marco de las celebraciones por su aniversario, la formación argentina anunció el God Save the Queen Tour 2023 que presentará en la región y en distintos puntos del país.

Los interesados pueden conseguir sus entradas para cualquier sector de manera virtual en tickets for lovers o para la tribuna fondo en MP Mayorista (Laniez 245) o en Croma, Sarmiento 2 y Perito Moreno 151, o en San Martin 419 de Cipolletti.

El show de Dios Salve a la Reina reúne todos sus grandes éxitos desde los comienzos de Queen en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmoverán al público neuquino.

Dios Salve a la Reina se convirtió en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa, y el resto del mundo; con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras.

En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con más de 250 mil espectadores

La agrupación ya tiene todo listo para su show el próximo miércoles 13 de diciembre desde las 22 en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén. La preventa de las entradas con descuento se encuentra disponible hasta el 30 de octubre en los locales Croma de Sarmiento 2 y Perito Moreno 151, de la ciudad de Neuquén, y en San Martín 419 de Cipolletti. También se pueden adquirir online.