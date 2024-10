Vuelve "El diablo viste a la moda": ¿cuándo se estrenará la secuela?

Una de las películas que marcó un antes y un después no sólo dentro de la industria del cine, sino que también en la moda, fue "El diablo viste a la moda". Su primera entrega significó un éxito comercial impresionante, además de posicionar a las actrices entre las más prestigiosas de Hollywood. Ahora, se confirmó que habrá una secuela y se espera que inicien las grabaciones en las próximas semanas.

Aunque los fanáticos soñaron durante años con una secuela de "El diablo viste a la moda" , fueron las mismas actrices y el propio director quienes no se mostraban muy seguros de continuar con la historia.

El primer medio en confirmar la noticia fue Variety a mediados de este año, que dio a conocer que la secuela era un hecho y que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverían a interpretar a los papeles que marcaron su carrera. De hecho, tiempo atrás se habían reunido después de muchísimos años para hacer entrega de un premio durante la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards 2024).

Luego, el portal estadounidense Puck News fue el encargado de anunciar que Disney sería el encargo de desarrollar y producir la película, y que Aline Brosh McKenna estaba en negociaciones avanzadas para repetir su rol de guionista. Al mismo tiempo, Deadline adelantó que David Frankel volvería a la silla del director.

meryl_streep1.jpg Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly en la película "El diablo viste a la moda".

Aunque parecía un hecho que llegaría la secuela, recientemente el sitio Production List de Film and Television Industry Alliance confirmó que finalizó la etapa de preproducción y se espera que empiecen a filmar la película el 30 de noviembre de este año.

El éxito de "El diablo viste a la moda"

"El diablo viste a la moda" (The Devil Wears Prada), llegó a las salas de cine en 2006, producida por FOX 2000 Pictures y distribuida por 20th Century Fox. Con un presupuesto que apenas supera los 35 millones de dólares, el filme fue un éxito comercial y superó los 325 millones de dólares de recaudación.

El largometraje se inspiró en la novela homónima de Lauren Weisberger, y tras la fama que consiguió la autora del libro publicó dos secuelas literarias: Revenge Wears Prada en 2013 y When Life Gives You Lululemons en 2018.

El elenco protagónico lo encabezan Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. Además, acompañan en el reparto principal Stanley Tucci como Nigel, Simon Baker como Christian Thompson y Adrian Grenier como Nate Coope.

FotoJet (5).jpg El éxito de "El diablo viste a la moda"

"En el vertiginoso mundo de la moda de Nueva York, la cumbre del éxito la representa la revista Runway, dirigida con mano de hierro por Miranda Priestly (Meryl Streep). Trabajar como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs (Anne Hathaway), si no fuera porque es una chica que destaca por su desaliño estilo dentro del grupo de guapísimas periodistas de la revista", explica la sinopsis oficial de la película.

No sólo fue bien recibida por los fanáticos, sino también por la crítica especializada. Esto le valió dos nominaciones a los Premios Oscar (mejor actriz principal y mejor vestuario) y a tres Globos de Oro, donde fue premiada Meryl Streep en la categoría "Mejor actriz principal de comedia o musical".

En la actualidad, la película de 109 minutos se puede ver en la plataforma de streaming Disney Plus.