Vuelve Shakira a Argentina: cuándo toca y cómo sacar las entradas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1841482081743835416&partner=&hide_thread=false SHAKIRA EN ARGENTINA



7 de marzo

Campo de Polo



Preventa con Santander Select VISA a partir del miércoles 9/10 a las 10AM



Precios de $110.000 a $260.000 + service charge pic.twitter.com/nymmFYzqiX — fefe (@fedeebongiorno) October 2, 2024

Shakira en Argentina: cuándo toca y cómo sacar las entradas

Con producción de Fénix Entertainment, Shakira se presentará en el Campo de Polo, en Palermo, el 7 de marzo de 2025.

El esperado concierto de la artista colombiana contará con Preventa Santander Select Visa. Estará disponible en entradauno.com a partir del miércoles 9 de octubre a las 10 de la mañana por 48 horas o hasta agotar stock.

Una vez agotada la Preventa Santander Select Visa, comenzará la Preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock. Finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

SHAKIRA COPA AMERICA.jpeg

La canción de Shakira contra Piqué casi no ve la luz

Luego del éxito del tema junto a Bizarrap, que incluso llevó al dúo a la televisión de los Estados Unidos, al show de Jimmy Fallon, Shakira contó que quisieron impedirle que publicara el tema que hizo contra Gerard Piqué.

"No pensé que iba a ser tan emblemática", relató la cantante en una entrevista. Y parece ser que el tema pudo no haber visto la luz. "Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: ‘No, no vas a sacar esa canción Shakira'", confesó.

Y es que parece ser que el círculo cercano de la cantante no estaba de acuerdo con la letra de la canción, atacando directamente a su ex, y pidieron un cambio: "Pero en qué estás pensando". Eso sí, ella lo tenía muy claro y no cedió en ningún momento. "Y yo dije no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tenbo que expresarme.

shakira-Jorge Rial-Luis Ventura.jpg

Shakira y los rumores de romance con un cantante español

Shakira disfruta de su soltería y, a dos años de terminar su relación con el futbolista Gerard Piqué, fue fotografiada durante el mes de agosto compartiendo una cena romántica en un exclusivo restaurante en Miami con un cantante español.

Lejos de esconderse, la cantante colombiana se mostró disfrutando de un encuentro con Alejandro Sanz y los rumores de romance no tardaron en llegar. Sanz también es recientemente separado de la artista cubana, Rachel Valdés, con quien estuvo más de tres años.

El encuentro del cantante y Shakira despertó rumores de romance, pero al mismo tiempo, hay usuarios que aseguran que ambos podrían estar preparando una nueva colaboración.

En 2005 Shakira estrenó su tema “Tortura” con Sanz pese a que originalmente lo iba a hacer con “Maná” que rechazó la invitación de la colombiana. El tema, desde su lanzamiento, llegó al puesto 23 en el Billboard Hot 100 y encabezó las listas Hot Latin Songs, Latin Pop Songs y Tropical Songs.