Wanda Nara reveló cómo se separó de Maxi López y reveló si lo engañó con Mauro Icardi

El esperado estreno de Love is Blind: Argentina llegó a la pantalla de Netflix, con Wanda Nara y Darío Barassi como anfitriones de este popular reality show que busca probar si el amor verdadero puede nacer sin que las apariencias intervengan. La propuesta de este experimento social es que 16 hombres y 16 mujeres busquen pareja a través de citas a ciegas en las que solo pueden escucharse. Sin ver imágenes ni detalles físicos de sus potenciales parejas, el programa desafía a los participantes a formar conexiones basadas exclusivamente en la conversación.

En el marco del lanzamiento, Wanda Nara compartió reflexiones y anécdotas personales en una entrevista con TN Show. En un momento de la charla, la empresaria y conductora abrió su corazón y reveló detalles sobre su primer matrimonio con Maxi López y su aprendizaje sobre las relaciones. "Me pasó en mi primer matrimonio que fui y dije: ‘mirá, no va más, me voy’, cinco minutos antes de cometer un problema”, confesó Wanda, quien aprovechó el formato del programa para reflexionar sobre las segundas oportunidades y los aprendizajes que dejó su relación pasada.