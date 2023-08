Wanda Nara rompió el silencio y contó si actuará en un novela turca

G5UCRDDWENFBVAHU5WA7AJPCLU.avif

RYOTCY2JYFEU7IC7SCI6UVQRAU.avif

Luego de la preocupación que despertó la salud de la empresaria, Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga y como avanza con su tratamiento.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres ni ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el amigo de la conductora dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.